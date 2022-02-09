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Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman: Evde atletle dolaşmamak gerek

09.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, son günlerde gündeme gelen doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama da bulunarak, “Aralık ayında kesilen faturanın Ocak ayında faturalandırılması söz konusu değil” dedi. Kahraman ayrıca, ''evde atletle dolaşmamak gerek'' derken, oda sıcaklığının 22, kullanılmayan odaların sıcaklığının ise 18 derece yapılabileceğini, bu sayede doğal gazın en verimli bir şekilde kullanılmış olabileceğini söyledi.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman: Evde atletle dolaşmamak gerek

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, bir basın toplantısı düzenleyerek enerji ve doğal gaz sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin son günlerde doğal gaz faturalarıyla gündeme geldiğini hatırlatan Kahraman, “Aralık ayında kullandığımız doğal gaz, Ocak ayının fiyatıyla faturalandırıldı denildi. Türkiye’deki tüm illerde bu tür şikayetler oldu. Bunlarla ilgili gelen tüm müracaatları değerlendiriyoruz. Fiyat düzenlemesi ilk defa yapılan bir işlem değil. Her ay fiyatla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Bazen fiyatlar düşebiliyor, bazen yükselebiliyor. Tüm faturaları tanzim ederken ağırlıklı ortalamaya göre faturayı düzenliyoruz. Ortalama birim fiyat her müşteri için değişiklik gösteriyor. 20 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Hiçbir şekilde Kasım ayında kesilen faturanın Ocak ayında fiyatlandırılması söz konusu değil.

''FİYATLAR HİÇ DEĞİŞMEDİ''

Bugüne kadar doğal gaz fiyatlarında konut fiyatları ile küçük iş yeri fiyatları hiç değişmedi. 1 Ocak 2022 yılına kadar fiyatların hepsi aynıydı. 1 Ocak’tan sonra iş yerlerini ticari faaliyetten dolayı farklı fiyat uygulanması için karar alındı. Burada bizde elimizdeki birim fiyatlarını konut ve küçük iş yerleri diye ayrı ayrı fiyatlandırdık. Bununla ilgili 421 bin 15 kaydı kontrol ettik. Biz sadece şikayet olan faturayı değil sisteminin tamamını kontrol ediyoruz. Bölgemizde toplam 259 müşterimizin faturasında 3-5 liralık farklar tespit edildi. Bunlar bu ay faturaların hepsine yansıtıldı. Bütün faturalara yansıyacak gibi bir algı oluştu. Bu hoş bir algı değil. Çorum’da hatalı fatura sayısı 69 tane” dedi.

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''ODA SICAKLIĞI 22 DERECE OLMALI''

Kahraman ayrıca, oda sıcaklığı 22 derece, kullanılmayan odaların sıcaklığının ise 18 derece yapılabileceğini, bu sayede doğal gazın en verimli bir şekilde kullanılmış olabileceğine dikkat çekti.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman son olarak, ''Bizim konfor sıcaklığımız çok yüksek. Biz sobanın yanından kalkmış gelmişiz. Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derecede, kedi gibi uyukluyorduk orada. O rahatlığı biz istiyoruz ki aynı o konfor sıcaklıkta oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Bu zaten sağlık açısından da uygun değil.

''EVDE ATLETLE DOLAŞMAMAK GEREKİR''

Şimdi Avrupa'da, Amerika'da konfor sıcaklık 22 derece bizim de bütün mühendislik hesaplarımızda oturma odalarında 22 derece, mutfakta 18 derece, banyoda 26 derece bunu bu şekilde hesaplar kabul ederiz. Ama bunu şu tür bir soru da geliyor bize. Ben kombinin ayarını hiç değiştirmedim. Ben hala 40'ta yakıyorum. Geçen ay bana 400 TL geldi bu ay 600 TL. Tabi geçen ay 400 TL. Bu ay 600 TL gelecek. Kombinin ayarını siz değiştirmeseniz de hava soğudukça kombi daha fazla yanmaya devam edecek. Bunu da kontrollü bir şekilde kullanacağız. Evde atletle dolaşmamak, üşümeyecek şekilde üzerimizde bir şey olmalı'' açıklamalarında bulundu.


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