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Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devri ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı.

Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı

İhaleyi 147'nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, DHMİ'ye 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi taahhüt etti.

İhaleyi 147'nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ), 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi ve havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etti.

DHMİ'den yapılan açıklamada, Çukurova Havalimanı için 20 Kasım'da gerçekleştirilen ihaleyi 147'nci turda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişiminin kazandığı belirtildi. Ortak girişimin, son turda, DHMİ'ye 297 milyon 100 bin avro artı KDV ödemeyi taahhüt ettiği bilgisi verilen açıklamada, ihalenin havalimanının üstyapı tesislerinin YİD çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ihale sonucunun Bakan Karaismailoğlu tarafından onaylandığı bildirildi.

Ortak girişimin, 25 yıllık işletme süresi karşılığında verdiği kira bedeline artı olarak 3 etapta tamamlanması planlanan tesis yapımına toplamda 155 milyon avroluk yatırım yapacağı aktarılan açıklamada, alternatif bir finansman yöntemi olan kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle Türkiye'ye önemli bir havacılık projesinin kazandırılması yolunda değerli bir adım atıldığı vurgulandı.

'BÖLGEYE DEĞER KATACAK'

Açıklamada, "İhalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi. Taahhüt edilen yolcu sayısı üzerinden yapılacak garanti ödemeleri, belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde ödenecek tutardır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu projenin yer tesliminin ardından birinci etap yatırımlarının tamamlanarak havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresinin toplam 2,5 yıl olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çukurova Havalimanı bölgeye değer katacak. Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı, Çukurova'yı hava yolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Çukurova Havalimanı, hem bölgenin hem de ülkemizin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak."

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