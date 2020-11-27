Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı

İhaleyi 147'nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, DHMİ'ye 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi taahhüt etti.

İhaleyi 147'nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ), 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi ve havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etti.

DHMİ'den yapılan açıklamada, Çukurova Havalimanı için 20 Kasım'da gerçekleştirilen ihaleyi 147'nci turda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişiminin kazandığı belirtildi. Ortak girişimin, son turda, DHMİ'ye 297 milyon 100 bin avro artı KDV ödemeyi taahhüt ettiği bilgisi verilen açıklamada, ihalenin havalimanının üstyapı tesislerinin YİD çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ihale sonucunun Bakan Karaismailoğlu tarafından onaylandığı bildirildi.

Ortak girişimin, 25 yıllık işletme süresi karşılığında verdiği kira bedeline artı olarak 3 etapta tamamlanması planlanan tesis yapımına toplamda 155 milyon avroluk yatırım yapacağı aktarılan açıklamada, alternatif bir finansman yöntemi olan kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle Türkiye'ye önemli bir havacılık projesinin kazandırılması yolunda değerli bir adım atıldığı vurgulandı.