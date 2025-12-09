'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' Canlı yayında çarpıcı asgari ücret çıkışı

Asgari ücret gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi. Zam oranının ne kadar olacağına dair tartışmaların yanı sıra gündemde bir de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının belli olan 12 Aralık tarihi var. 12 Aralık'taki toplantı için Türk-İş'in tutumunun ne olacağını merakla takip edilirken uzmanlardan da asgari ücrete ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na dair yorumlar ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

"CUMA GÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ"

TV100 canlı yayınında konuşan siyaset bilimci Prof. İpek Özkal Sayan "Asgari Ücret Komisyonu cuma günü toplanacak ve cuma günkü toplantıya Türk-İş katılmayacak. Yani işçi temsiliyetinin burada az olacağını söyleyebiliriz. Şunu söyledi Ergün Atalay; hükümet temsilcilerinin sayısı dedi, durumu değiştirmez. Bir kişi katılabilir Çalışma bakanlığını temsilen deniyordu. Ama Türk-İş diyor ki tamamen kalksın hükümet masadan diyor" ifadelerini kullanınca Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan araya girerek "Yo katılacak hocam. Hükümet temsilcisi sadece 1 kişi olacak. 5 kişiydi 1'e düştü hocam" dedi. Bunun üzerine Sayan "Tamam, kabul etmiyor bunu. Ergün Atalay bunu kabul etmeyeceğini söyledi" deyince Burhan'dan "Edecek, Cuma günü görürsünüz" yanıtını verdi.

"ÇOK HAKLILAR"

Devamında Sayan "Benim bugün takip kadarıyla Sinan Bey, tamamen hükümet masadan kalksın diyorlar. Hak-İş'in de açıklamalarını dinledim. Sayın Mahmut Aslan'ın da açıklamalarını dedim. Şimdi onlar şunları talep ediyorlar aslında. Diyorlar ki; kira, gıda, eğitim ve ulaşım TÜİK'in sepetine alınmak zorunda, yoksulluk ve açlık sınırı da her ay TÜK tarafından açıklansın ve asgari ücrette buna ilişkin iyileştirmeler yapılsın diyorlar, bir. İkinci olarak asgari ücretlilerin yaşadıkları kayıplar yerine getirilmeli, üstüne refah payı koyulmalı diyorlar ki bu gerçekten çok önemli. Çünkü aydan aya ücretler eridiği için asgari ücretle senede bir defa yenilendiği için elbette ki hak kaybı oluyor. Bunların giderilmesi, öncelikle bunların giderilmesi gerektiğini ve üstüne de refah payı koyulması gerektiğini söylüyorlar. Hükümet temsilcisinin sayısı durumu değiştirmez, hiç masada olmaması lazım, tamamen işçiler ve işverenler tarafından belirlenmesi gerekir diyorlar. Bu onların talepleri. Şimdi tabii haklılar mı? Çok haklılar. Neden? Çünkü hükümet masada olduğu zaman işveren tarafı kendini daha güçlü hissediyor ve sonuç olarak masada karar verilen işverenin ve hükümetin isteği oluyor. Bunu biliyoruz. Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat son 5 yılda yani 2020 ile 2024'e bakmış. Kira artış oranlarına bakmış dünya çapında ve Türkiye birinci sırada. Bakın Türkiye birinci sırada bulunmuş. Son 5 yılda Türkiye'de kiralar yüzde 12 artmış. Ne kadar artmış biliyor musunuz? Yüzde 1233. 5 yılda Türkiye'de kiralar yüzde 1233 artmış. Macaristan bizi takip ediyor yüzde 101.7. Yani iki ülke arasına baktığınız zaman 10 kattan daha fazla bir fark var. Bulgaristan yüzde 84.1." şeklinde konuştu.

"BUNLARI KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Sayan "Böyle baktığınız zaman asgari ücretliler kiraları bile karşılayabilecek durumda değiller. Çünkü büyük şehirlerde kiralar 30 bin TL civarlarında. Bugünkü asgari ücret bu kiraların bile altında kalıyor. O yüzden enflasyonu arttırırmış, işte şu anda işverene çok büyük bir yük getirilmiş... Bunları konuşacak durumda değiliz. Bakın bu insanların kira parası verecek durumları yok. Biz hala ne konuşuyoruz, ne tartışıyoruz" dedi.

