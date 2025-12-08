Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

MYNET ÖZEL | Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemde. Şimdi gözler ilk olarak 12 Aralık'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ'in asgari ücretin belirlenmesine yönelik eleştirileri sonrası komisyonun yapısına dair yeni çalışma başlatılmış ve mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonda hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi formülü TÜRK-İŞ'e sunulmuştu. TÜRK-İŞ ise yeni yapıya dair kararın resmileşmesi sonrası toplantılara katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklarını belirtmişti. Komisyon gündemi yoğunken vatandaş da asgari ücret zam oranını merak ediyor. Pek çok oran ve rakam dillendirilmeye devam ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ile ilgili Mynet'e konuştu. Erdursun'a asgari ücrette bu sene, diğer senelerden farklı gözlemlediği bir durum olup olmadığını, toplumdaki asgari ücret beklentisini, kendi asgari ücret beklentisi ve tahminini ve hangi senaryonun kendisi için 'sürpriz' olacağını sorduk.

Asgari ücret ile ilgili Mynet'in sorularını yanıtlayan Özgür Erdursun'dan Mynet'e özel çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"BU YIL İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞILDI"

Özgür Erdursun değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve hükümet yetkilileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararını veriyordu. İşçi sendikaları şu anda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olup olmama konusu şu anda en çok değerlendirilen konulardan bir tanesi. İşçi temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmak istemiyorlar. Bu yıl ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıldı. Ve bu durumda da kararı hükümet yetkilileri ve de işveren sendikası vermiş olacak. Ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne şekilde toplanacağı net belli olduktan sonra, işçi heyeti de katılırsa şayet yine geçmişte olduğu gibi karar verilir. Ama böyle bir durum olmazsa sadece işverenlerle hükümet yetkilileri karar vermiş olurlar.

"MAKSİMUM YÜZDE 25! ÜZERİNDE BİR ARTIŞ BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLUR"

Asgari ücret şu anda 1 Ocak 2025 tarihinde yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL oldu. Asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. 2026 yılında asgari ücrete bizim tahminimiz maksimum yüzde 25. Üzerinde bir artış bizim için de sürpriz olur. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek, sürekli ekonomide sıkılaştırıcı para politikalarına devam ettireceklerini iddia ediyorlar. Bu doğrultuda da yüzde 25 maksimum bir artış olur gibi görüyoruz.

Fakat şu anda açlık sınırı 30 bin lira, büyük ihtimalle açlık sınırı 2026’nın ortalarında 33 bin liralara ve 2026’nın sonunda 35-40 bin lira bandına çıkacak. Bu durumda da asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yaparlarsa asgari ücret 27 bin 630 TL olur. Ve 2026’nın sonuna kadar açlık sınırının çok altında bir asgari ücret olur. Bu durumda da alım gücü değeri asgari ücretliler ve diğer çalışanlar açısından bir hayli fazla olur.

"ASGARİ ÜCRETLE DİĞER ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ BİRBİRİNE İYİCE YAKLAŞMIŞ BİR DURUMDA"

Asgari ücrete yapılan artış diğer ücretlere de aynı oranlarda yansımıyor. Mesela geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapıldı ama diğer ücretlere artış ortalaması yüzde 25’lerde. Yani asgari ücrete yapılan artışın daha düşük oranı diğer çalışanlara yapılıyor. Bu nedenle asgari ücretle diğer çalışanların ücretleri birbirine iyice yaklaşmış bir durumda. Bu nedenle bu seneki asgari ücretin rakamının ne olacağı gerçekten çok merak ediliyor. Ama asgari ücret ne olursa olsun büyük ihtimalle açlık sınırının altında bir rakam olacak gibi gözüküyor. Alım gücü değeri biraz daha düşecek, sadece asgari ücret değil diğer ücretler ve sabit çalışanlarla ilgili alım gücü değeri daha çok düşecek gibi gözüküyor.

Asgari ücretin öncelikle alım gücü değerini ya da ücretlerin alım gücünü değerini artırıp ve enflasyon düşmesiyle beraber de alım gücü değerinin korunması gerekiyor. Şu anda Türkiye’de gerçekte hissedilen… Şöyle bir deyim var; hissedilen enflasyon… Hissedilen enflasyon gerçek enflasyondur. Ama hissedilen enflasyon ayrı, TÜİK’in açıkladığı ayrı gibi bir algı var. Bu da yani ücretlere, emekli aylıklarına, sabit ücretlere enflasyon bazlı artışlar yapıldığında gerçek hissedilen enflasyonun altında yani gerçek enflasyonun altında artışlar yapılması durumunu ortaya çıkarıyor. Bu durumda da sabit gelirliler fiyat artışlarını yakalayamıyorlar. Bu durumda da enflasyonla alım gücü değerinin de artmayacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak ayrıca ücretlilere devlet destekli bir asgari ücret uygulamasıyla bir miktar enflasyonu artırmadan asgari ücret artırılabilir mi bu yönde beklentiler çok fazla ama SGK’da prim desteğini 2026’ya girerken prim oranlarını biraz daha artırmayı düşünüyor. Yani hükümetin destek sunması ihtimali de çok düşük.

"27 BİN 500 - 28 BİN LİRA BANDINDA BİR ASGARİ ÜCRET OLUR"

Bu nedenle yüzde 25’ler civarında bir artış olur. 27 bin 500 - 28 bin lira bandında bir asgari ücret olur. Ve maalesef asgari ücretin ve asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretlerin alım gücü değeri 2026 yılında çok düşer. 2026 yılında bir yıllık olarak böyle düşük oranlı artış yaparlarsa bir yıllık olarak uygulamaları da çok zor olur. Temmuz ayı geldiğinde muhakkak tekrar bir yenileme gereksinimi ortaya çıkar. Buna göre de temmuz ayında ayrıca yine bu düşük oranlı artış yapıp bir yıllık derlerse ve temmuz ayında da bir iyileştirme yapmazlarsa sabit gelirlilerin geçim sıkıntısı 2026 yılında, 2025 ve geçmiş yıllara göre daha fazla oranda artar."

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret zam oranına ilişkin yüzde 20'den yüzde 40'a kadar farklı ihtimaller gündemde. İşte farklı zam oranı senaryolarına göre muhtemel asgari ücret tutarları: