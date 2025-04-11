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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"

11.04.2025 20:27
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Dünya, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi restleşmesini takip ederken Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Çin'den 44 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkat çeken Destici, "Çin mallarına en az yüzde 100 ilave vergi konulmalıdır" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi açıklaması ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarını başlattı. Karşılıklı restleşmelerin geldiği süreçte ABD vergi oranını yüzde 145, Çin ise yüzde 125 yapmıştı.

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"ÇİN MALLARINA EN AZ YÜZDE 100 İLAVE VERGİ KOYULMALI"

Dünya ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi restleşmesini takip ederken Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, Çin mallarına en az yüzde 100 ilave vergi konulması gerektiğini açıkladı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz ve yaklaşık sadece 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz yani satış yapıyoruz. Cari açığımızın neredeyse tamamı (40 milyar dolar üzeri) bu dengesizlikten kaynaklanıyor. Çin'den, petrol, doğal gaz ya da elektrik almıyoruz. Çin'den aldığımız malların tümünü ülkemizde üretebiliriz ya da başka yerlerden alabiliriz. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı, Çin mallarına en az yüzde 100 ilave vergi konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi ABD Amerika Birleşik Devletleri
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