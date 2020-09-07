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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.

Kovid-19 salgını ile ilgili, "Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır." dedi.

Erdoğan, "Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hangi yandaşın acaba
ve dedi kendileri her taraf güllü gülistanlık memleketimde ac susuz vatandaş yok dünya bizi gisganihh
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