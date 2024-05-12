FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor emeklileri heyecanlandırdı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor: Zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor emeklileri heyecanlandırdı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor: Zam mı geliyor?

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.05.2024 20:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi kurmaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu raporda bayram ikramiyelerinin enflasyona karşı korunması yer alırken, farklı zam oranlarının bütçeye maliyetinin hesaplandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor emeklileri heyecanlandırdı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor: Zam mı geliyor?

Emekli Paketi Düzenlemesini beklerken gözler yeniden bayram ikramiyesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor milyonları heyecanlandırırken ekonomi kurmayları bütçe hesabı da yapmaya başladı.

para2

KULİSLER HAREKETLENDİ

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliye yeni müjde gelir mi? Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan yeni rapor bayram ikramiyelerine zam geliyor iddialarını da beraberinde getirdi.

Geçen sene 2 bin TL olan bayram ikramiyesi bu sene 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli de bir kez daha beklenti oluştu. Milyonların refahını artırmak için çalışmalar devam ederken ikramiye seçeneği de masada...

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYESİNE ÇEVRİLDİ

Alışveriş kartından fatura indirimine, ulaşım yardımından finans desteğine birçok şeyi barından Emekliye Refah Paketi Düzenlemesi'nin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenirken gözler bayram ikramiyesine de çevrildi.

Show Haber'in haberine göre ekonomi kurmaylarının hazırladığı raporda bayram ikramiyelerinin enflasyona karşı korunması yer alırken farklı zam oranları üzerinden bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Yine yüzde 50 zam yapılması halinde ikramiye tutarı 4 bin 500 TL'ye çıkacak. İkramiyeye güncelleme olup olmayacağı önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...
Bir bira grubuna zam geldi Bir bira grubuna zam geldi
Bakan duyurdu: O aylıklar hesaplarda!Bakan duyurdu: O aylıklar hesaplarda!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Zam Bayram ikramiyesi emekli
En Çok Okunan Haberler
Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...

S&P'den yeni tahmin: 2025'te dolar/ TL...

Bir bira grubuna zam geldi

Bir bira grubuna zam geldi

4a, 4b,4c! SGK'dan emekli rakamları! 1 emekliye...

4a, 4b,4c! SGK'dan emekli rakamları! 1 emekliye...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.