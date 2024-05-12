Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor emeklileri heyecanlandırdı! Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor: Zam mı geliyor?

Emekli Paketi Düzenlemesini beklerken gözler yeniden bayram ikramiyesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan rapor milyonları heyecanlandırırken ekonomi kurmayları bütçe hesabı da yapmaya başladı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliye yeni müjde gelir mi? Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan yeni rapor bayram ikramiyelerine zam geliyor iddialarını da beraberinde getirdi.

Geçen sene 2 bin TL olan bayram ikramiyesi bu sene 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli de bir kez daha beklenti oluştu. Milyonların refahını artırmak için çalışmalar devam ederken ikramiye seçeneği de masada...

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYESİNE ÇEVRİLDİ

Alışveriş kartından fatura indirimine, ulaşım yardımından finans desteğine birçok şeyi barından Emekliye Refah Paketi Düzenlemesi'nin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenirken gözler bayram ikramiyesine de çevrildi.

Show Haber'in haberine göre ekonomi kurmaylarının hazırladığı raporda bayram ikramiyelerinin enflasyona karşı korunması yer alırken farklı zam oranları üzerinden bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Yine yüzde 50 zam yapılması halinde ikramiye tutarı 4 bin 500 TL'ye çıkacak. İkramiyeye güncelleme olup olmayacağı önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.







