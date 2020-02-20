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Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 22 Şubat Cumartesi günü açılacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun daha etkin kullanılmasını sağlayacak otoyolla İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri de desteklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından cumartesi günü hizmete açılacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlaması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki kara yolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı.

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Turhan tarafından, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

ÇANDARLI LİMANI'NA DA ENTEGRE EDİLECEK

İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli inşa edilen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale devlet yoluna paralel ilerleyerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin batısından geçiyor. Otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek.

Otoyol projesi kapsamında inşa edilen çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması bakımından dünyada ilk ve tek uygulama örneğini oluşturuyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağlayacak. Böylece, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği otoyol ağına alınarak İzmir, Menemen ve Aliağa'nın şehir içi trafiği rahatlatılacak.

Çandarlı'ya kadar uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, İzmir'den Çandarlı'ya trafik durumuna bağlı olarak 1,5 saat süren seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Seyahat süresinin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun da daha etkin kullanılmasını sağlayacak otoyolla ayrıca, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri desteklenecek.

Proje kapsamında 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, 1 tünel, 38 köprü, 8 viyadük yapıldı.

BÖLGEDE BÜYÜK TESİSLER BULUNUYOR

Otoyol, İzmir'in tarihi, turistik ve ekonomik yönünü güçlendirmesi bakımından önem taşıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, bugün de Türkiye'nin 3'üncü büyük metropolü ve önemli bir fuar merkezi olarak tarihsel misyonunu, kültürel ve turistik mirasını, ticari hareketliliğini koruyor.

İzmir'in sınai ve ticari bakımdan önde gelen ilçelerinden Aliağa, PETKİM, TÜPRAŞ, demir-çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, gübre ve kağıt fabrikaları gibi önemli ekonomik tesislere ev sahipliği yapıyor.

Bölgede kuzey-güney yönündeki ağır tonajlı ve yoğun yük trafiğinin yanı sıra doğu-batı yönündeki turistik trafiğin de kent içine girmesi, yolların kapasite ve konforunu olumsuz yönde etkilerken, etkin bir kent içi trafik yönetiminin sağlanmasını zorlaştırıyordu. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla bu sıkıntıların büyük ölçüde aşılması bekleniyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu,

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