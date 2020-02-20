Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak otoyol açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından cumartesi günü hizmete açılacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlaması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki kara yolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı.

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Turhan tarafından, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

ÇANDARLI LİMANI'NA DA ENTEGRE EDİLECEK

İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli inşa edilen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale devlet yoluna paralel ilerleyerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin batısından geçiyor. Otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek.