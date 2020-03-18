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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüs zararına karşı ekonomi paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüs zararına karşı ekonomi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkü'nde saat 14.20'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen bir paket açıklandı.

Koronavirüs (Kovid- 19) salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye alındı. 21 maddeden oluşan bir tedbir paketi açıklandı.

Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlar:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

2- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

5- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

KREDİ BORÇLARI 3 AY SÜREYLE VE FAİZSİZ ERTELENECEK

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

13- Asgari ücret desteği devam edecek.

14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ

16- En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs, Ekonomi paketi, Kovid-19,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bilinen şeyleri anlattı,ekonomik önlemler fiyasko.
Ekonomi berbattı zaten korona da bahanesi oldu bunlara...
yine patrona zengine çalışmış
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