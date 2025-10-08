Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Halkbank'ın hisseleri tavan yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Erdoğan, yurda dönüşte beraberindeki gazetecilere konuştu.

"TRUMP, 'HALKBANK'IN PROBLEMİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR' DEDİ"

Soru:



Sayın Cumhurbaşkanım, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığınız görüşmelerde gündeme gelen önemli konulardan biri de Halkbank'ın durumuydu. Bu görüşmeden acaba nasıl bir sonuç elde edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



"Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde “Halkbank'ın problemi bizim için bitmiştir” dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir.

"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Soru:

Enflasyon eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Bunun üzerine malum çevreler, ekonomik yapı üzerinde, yeniden eleştirilere başladılar. Bu karamsarlık üreten merkezlere ve sağduyulu vatandaşlarımıza bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi, doğru. Ama kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Bütün bunlarla beraber dönemsel dalgalanmalara değil, ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız. Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor."

HALKBANK'IN HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Yaşanan gelişmeler sonrasında Halkbank'ın hisselerinin borsada yüzde 8,28 değer kazandığı görüldü. Halkbank hisseleri tavan fiyat olan 28,680'den işlem görüyor.