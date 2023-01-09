Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT, sözleşmeli personel açıklaması saat kaçta? Gözler yeni yılın ilk toplantısında!

Yılın ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabinenin gündeminde ise çok önemli konular var. EYT, sözleşmeliye kadro ve enflasyonla mücadelenin konuşulacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yapması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT, sözleşmeli personel açıklaması saat kaçta? İşte tün merak edilenler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan yeni yılın ilk kabine toplantısında; yaş şartı olmadığı açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi ve EYT ile ilgili tüm detayların konuşulması bekleniyor.

Ayrıca; 7'nci Yargı Paketi ve sözleşmeli personele kadro konularının da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında ele alınacak diğer bir konu ise enflasyonla mücadele olarak biliniyor. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası tüm bu konular hakkında açıklama yapması da bekleniyor. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

