FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Doğal gaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belirlendi! Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Doğal gaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belirlendi! Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

22.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda doğal gazdan 1 ay boyunca ücret alınmayacağını belirtmişti. Vatandaşlar gelen bu açıklamanın ardından Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz Ne Zaman Faturaya Yansıyacak? sorularını aratmaya başladı. Son yapılan açıklamalarda bir aylık ücretsiz doğal gazın tarihi belirlendi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Doğal gaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belirlendi! Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, bir ay boyunca doğal gaz faturalarının ödenmeyeceğini belirtmişti. Ücretsiz doğal gaz açıklamasının ardından 'Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz ne zaman faturaya yansıyacak?' soruları araştırılmaya başlandı. Doğal gazın ne zaman ücretsiz olacağı açıklandı.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

BİR SONRAKİ AYA DEVRETMEYECEK

19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğal gazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine kiracı-ev sahibi gerginliği! Talepleri duyunca çılgına döndüYine kiracı-ev sahibi gerginliği! Talepleri duyunca çılgına döndü
Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!
"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz açıklama erdoğan fatura

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi

AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

EYT'liler dikkat! İlk maaş için çok önemli 'banka' detayı...

EYT'liler dikkat! İlk maaş için çok önemli 'banka' detayı...

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

Togg’da yeni hamle! Pazartesi günü...

Togg’da yeni hamle! Pazartesi günü...

Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladı

Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.