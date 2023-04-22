Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Doğal gaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belirlendi! Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, bir ay boyunca doğal gaz faturalarının ödenmeyeceğini belirtmişti. Ücretsiz doğal gaz açıklamasının ardından 'Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz ne zaman faturaya yansıyacak?' soruları araştırılmaya başlandı. Doğal gazın ne zaman ücretsiz olacağı açıklandı.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

BİR SONRAKİ AYA DEVRETMEYECEK

19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğal gazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.



