'Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerse...' İsa Karakaş asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi! 'Çok gerisinde kaldı' deyip o rakamı açıkladı

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Artık bu sorunun cevabının belli olmasına sadece günler kaldı. 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya gelecek. İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmazken milyonlar geriye kalan 3 toplantıda nelerin konuşulacağını merak ediyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, 2025 yılınde asgari ücrete bir kere zam gelecek yani temmuz ayında ara zam yapılmayacak. 2024 yılında enflasyon karşısında asgari ücret alan vatandaşların neler yaşadığını hatırlatan Karakaş, şu cümleleri kurdu:

"2024 yılında sadece ilk 6 ayda %24,73 oranında enflasyon farkı gerçekleşmesine karşın temmuz ayında güncelleme yapılmamıştır. Geçmiş dönemlere bakıldığında daha düşük enflasyon olmasına rağmen asgari ücrete birden fazla güncelleme yapıldığı görülmektedir. Eylül ayında da beklenen düzeltme şeklindeki güncelleme ekonomi yönetiminin direncine takılmıştır. Aradan geçen zaman sürecinde asgari ücretin brütü bile Türk-İş’in en son açıklamış olduğu 20.562 TL olan açlık sınırının çok gerisinde kalmıştır"

ENFLASYON VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

2024 Temmuz'da memur, emekli ve kamu işçilerinin zam alırken asgari ücretlinin zam almaması özel sektörde çalışan bir çok vatandaşın da zam almamasına neden oldu. Karakaş, "Asgari ücrete ara güncelleme yapılmaması ve döviz kurlarının neredeyse sabit tutulmasına rağmen enflasyon hedeflerinin tutturulamaması ve enflasyondaki yapışkanlık asgari ücretin enflasyonu azdırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hâl böyle iken işçi kesiminin gerçekleşen enflasyon+refah payı talebinin çok yerinde bir talep olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

İşveren kesiminin yüzde 25 konusunda ısrarcı olacağını belirten Karakaş, "Bu durumda net 21.250 TL’lik asgari ücret söz konusu olacaktır. Belirtilen rakam açlık sınırının çok altında bir rakam olup hayat pahalılığı karşısında kabul edilemez bir rakamdır" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetine ilişkin yayımladığı oranın baz alınmasının mantıklı olduğunun altını çizen Karakaş, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin şu cümleleri sıraladı:



"Asgari ücretin şubat ayında işçinin eline geçtiği düşünüldüğünde bu tarihte bekâr bir işçinin aylık yaşama maliyetinin minimum 29.000 TL’den az olmayacağı izahtan varestedir. Asgari ücretin 29.000 TL olması mümkün mü? Maalesef mümkün görünmüyor"

Hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon oranlarının baz alınmayacağının açık olduğunu kaydeden Karakaş, asgari ücretin ne kadar olacağını şu tabloya yansıttı:

BRÜT ASGARİ ÜCRET:26.500,00

KESİNTİLER TOPLAMI:3.975,00

NET ASGARİ ÜCRET:2.525,00

ERDOĞAN ARAYA GİRERSE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girerek asgari ücreti 23 bin 500 lira yapacağı da konuşuluyorken Karakaş, "İşverenlerin katlanacağı maliyetlerin bir kısmının hâlen yürürlükte bulunan UVSK %4 prim indiriminin yanı sıra daha yüksek oranda asgari ücret desteğinin verilmesiyle sağlanacağı beklenmektedir" sözlerini ekledi.