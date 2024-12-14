FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerse...' İsa Karakaş asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi! 'Çok gerisinde kaldı' deyip o rakamı açıkladı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerse...' İsa Karakaş asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi! 'Çok gerisinde kaldı' deyip o rakamı açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 08:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başladı. 10 Aralık'ta yapılan ilk toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmazken ikinci toplantının tarihi 16 Aralık olarak belirlendi. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücretin ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşverenin istediği ve işçinin beklentisi derken son karar masadaki pazarlık sonucunda belli olacak. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğini söyledi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerse...' İsa Karakaş asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi! 'Çok gerisinde kaldı' deyip o rakamı açıkladı

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Artık bu sorunun cevabının belli olmasına sadece günler kaldı. 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya gelecek. İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmazken milyonlar geriye kalan 3 toplantıda nelerin konuşulacağını merak ediyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, 2025 yılınde asgari ücrete bir kere zam gelecek yani temmuz ayında ara zam yapılmayacak. 2024 yılında enflasyon karşısında asgari ücret alan vatandaşların neler yaşadığını hatırlatan Karakaş, şu cümleleri kurdu:

iStock-1497953657 (1)

"2024 yılında sadece ilk 6 ayda %24,73 oranında enflasyon farkı gerçekleşmesine karşın temmuz ayında güncelleme yapılmamıştır. Geçmiş dönemlere bakıldığında daha düşük enflasyon olmasına rağmen asgari ücrete birden fazla güncelleme yapıldığı görülmektedir. Eylül ayında da beklenen düzeltme şeklindeki güncelleme ekonomi yönetiminin direncine takılmıştır. Aradan geçen zaman sürecinde asgari ücretin brütü bile Türk-İş’in en son açıklamış olduğu 20.562 TL olan açlık sınırının çok gerisinde kalmıştır"

ENFLASYON VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

2024 Temmuz'da memur, emekli ve kamu işçilerinin zam alırken asgari ücretlinin zam almaması özel sektörde çalışan bir çok vatandaşın da zam almamasına neden oldu. Karakaş, "Asgari ücrete ara güncelleme yapılmaması ve döviz kurlarının neredeyse sabit tutulmasına rağmen enflasyon hedeflerinin tutturulamaması ve enflasyondaki yapışkanlık asgari ücretin enflasyonu azdırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hâl böyle iken işçi kesiminin gerçekleşen enflasyon+refah payı talebinin çok yerinde bir talep olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

iStock-1456387636

"KABUL EDİLEMEZ"

İşveren kesiminin yüzde 25 konusunda ısrarcı olacağını belirten Karakaş, "Bu durumda net 21.250 TL’lik asgari ücret söz konusu olacaktır. Belirtilen rakam açlık sınırının çok altında bir rakam olup hayat pahalılığı karşısında kabul edilemez bir rakamdır" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetine ilişkin yayımladığı oranın baz alınmasının mantıklı olduğunun altını çizen Karakaş, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin şu cümleleri sıraladı:

"Asgari ücretin şubat ayında işçinin eline geçtiği düşünüldüğünde bu tarihte bekâr bir işçinin aylık yaşama maliyetinin minimum 29.000 TL’den az olmayacağı izahtan varestedir. Asgari ücretin 29.000 TL olması mümkün mü? Maalesef mümkün görünmüyor"

Hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon oranlarının baz alınmayacağının açık olduğunu kaydeden Karakaş, asgari ücretin ne kadar olacağını şu tabloya yansıttı:

BRÜT ASGARİ ÜCRET:26.500,00
KESİNTİLER TOPLAMI:3.975,00
NET ASGARİ ÜCRET:2.525,00

para-1

ERDOĞAN ARAYA GİRERSE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girerek asgari ücreti 23 bin 500 lira yapacağı da konuşuluyorken Karakaş, "İşverenlerin katlanacağı maliyetlerin bir kısmının hâlen yürürlükte bulunan UVSK %4 prim indiriminin yanı sıra daha yüksek oranda asgari ücret desteğinin verilmesiyle sağlanacağı beklenmektedir" sözlerini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret 2025 İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.