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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor

16.10.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bugünden itibaren temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerindan yapılan yazılı açıklamada, "Gıda sektörünün en önemli oyuncularından Tarım Kredi Kooperatif Market; Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısına karşılık olarak, mevcut indirim kampanyalarımıza ilave olarak 16 Ekim 2023 tarihinde başlayacak yeni kampanyamız kapsamında; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacaktır" denildi.

MEYVE VE SEBZEDE DE İNDİRİM

Enflasyon ile mücadeleye destek olmaya devam edileceği belirtilerek, "Ayrıca; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerimizden doğrudan tedarik ederek satışını gerçekleştirdiğimiz patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve/sebze ürünlerinde 'Manavda Taptaze İndirim' kampanyamıza da devam etme kararı almış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı doğrultusunda, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri olarak üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturmak suretiyle çiftçilerimizin üretmiş olduğu doğal ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatla tüketicilerimize ulaştırmaya ve ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

2 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan tarım kredi

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