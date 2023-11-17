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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

17.11.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Emekli olan çiftçilerin çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin TL’lik ikramiyeden yararlanamaması büyük tepki çekmişti. İkramiye alamayan emekli çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi’nden kayıtlarını sildirmeye hatta üretimden bile vazgeçmeye kalkmaları sonrasında hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelen yoğun şikayetler sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’a talimat verdi. Emekli çiftçilerin de 5 bin TL’lik ikramiyeden yararlanmasının önü açılması için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Emekli ikramiyesindeki krizin çözümü için harekete geçildi. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle çalışmayan emeklilere tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı dışında kalan emekli çiftçilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğu için, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan 1,5 milyon çiftçi için Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçilmesi talimatı verdi.

AK PARTİ YÖNETİMİ VE MİLLETVEKİLLERİNE ŞİKAYET YAĞDI

Daha önce üretim faaliyetleri nedeniyle Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmayan emekliyi kapsayan ikramiyeden yararlanamayınca, AK Parti yönetimi ve milletvekillerini âdeta telefon ve mesaj yağmuruna tuttu. Çiftçilerin büyük bölümü, ÇKS kayıtlarını sildirmek için ziraat odalarında kuyruk oluşturdu.

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TORBA TEKLİFE GİRECEK

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Rize programı sırasında da çay üreticileri aynı şikâyeti gündeme getirdi. AK Parti grup yöneticilerinin sıkıntının ÇKS kayıtlarından kaynaklandığını bildirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la bir araya gelerek problemi çözmeleri talimatını verdi.

AK Parti kaynakları, emekli çiftçilerin ikramiye alabilmeleri için düzenleme yapılabileceğini ve bunun bütçe görüşmelerinden önce bir torba teklifle TBMM Genel Kuruluna gelebileceğini belirtiyor.

Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor! Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor!


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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi emekli ikramiye
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