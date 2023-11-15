Uzun banka kuyruklarından eli boş döndüler! 5000 TL emekli ikramiyesi emekli çiftçiyi üretimden vazgeçirdi: 1 Ekim detayı…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin, emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamaması hakkında görüntülü basın açıklaması yaptı.

“Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istiyor. Ziraat Odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ‘ya biz üretimi bıraktık kaydımızı silin diyor ya da biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin’ diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor.

“UZUN BANKA KUYRUKLARINDAN GERİ DÖNDÜLER”

Uzun yıllardır üzerinde arazisi bulunan fakat çeşitli nedenlerle bir süredir üretim yapamayan, aynı zamanda çiftçi kaydı devam eden de ikramiyeden yararlanamadı. Bu süreçte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Kışa girdiğimiz bu günlerde bu ikramiyeyle az da olsa nefes alacak olan emekli çiftçilerimiz bekledikleri uzun banka kuyruklarından geri döndü, umduğunu bulamadı.

Bugünlerde Ziraat Odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerimizin sayısı artsa da burada esas alınan Ekim ayı kayıtlarıdır. Yani 1 Ekim 2023 tarihinden önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti. Fakat şuan kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor.

EMEKLİ ÇİFTÇİLERE DE ‘İKRAMİYE VERİLSİN’ TALEBİ

Tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ediyor. Hükümetimizin bu miktarı da göz önüne alarak bu mağduriyeti gidermesini bekliyoruz. Tüm girişimlerimiz sonucu halen olumlu bir dönüş alamayan üreticilerimizin gözü kulağı gelecek müjdeli haberdedir. Üretimleriyle ülkemize değer katan emekli çiftçilerimiz cezalandırılmamalıdır. İnfial ve hayal kırıklığı yaratan bu durum acilen ortadan kaldırılmalı, çiftçilerimizin beklediği müjde en kısa zamanda verilmelidir.”







