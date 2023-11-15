FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzun banka kuyruklarından eli boş döndüler! 5000 TL emekli ikramiyesi emekli çiftçiyi üretimden vazgeçirdi: 1 Ekim detayı…

Uzun banka kuyruklarından eli boş döndüler! 5000 TL emekli ikramiyesi emekli çiftçiyi üretimden vazgeçirdi: 1 Ekim detayı…

15.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına çalışmayan emeklilere verilen 5000 TL ikramiyeden yararlanamadı. Emekli çiftçilerin de bu ikramiyeden faydalanması gerektiğine yönelik talepler sürerken, 5 bin lira ikramiye için bazı çiftçilerin üretimden vazgeçmeye başlaması dikkat çekti.

Uzun banka kuyruklarından eli boş döndüler! 5000 TL emekli ikramiyesi emekli çiftçiyi üretimden vazgeçirdi: 1 Ekim detayı…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin, emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamaması hakkında görüntülü basın açıklaması yaptı.

“Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istiyor. Ziraat Odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ‘ya biz üretimi bıraktık kaydımızı silin diyor ya da biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin’ diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor.

TÜRK LİRASI (388)

“UZUN BANKA KUYRUKLARINDAN GERİ DÖNDÜLER”

Uzun yıllardır üzerinde arazisi bulunan fakat çeşitli nedenlerle bir süredir üretim yapamayan, aynı zamanda çiftçi kaydı devam eden de ikramiyeden yararlanamadı. Bu süreçte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Kışa girdiğimiz bu günlerde bu ikramiyeyle az da olsa nefes alacak olan emekli çiftçilerimiz bekledikleri uzun banka kuyruklarından geri döndü, umduğunu bulamadı.

Bugünlerde Ziraat Odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerimizin sayısı artsa da burada esas alınan Ekim ayı kayıtlarıdır. Yani 1 Ekim 2023 tarihinden önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti. Fakat şuan kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor.

EMEKLİ ÇİFTÇİLERE DE ‘İKRAMİYE VERİLSİN’ TALEBİ

Tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ediyor. Hükümetimizin bu miktarı da göz önüne alarak bu mağduriyeti gidermesini bekliyoruz. Tüm girişimlerimiz sonucu halen olumlu bir dönüş alamayan üreticilerimizin gözü kulağı gelecek müjdeli haberdedir. Üretimleriyle ülkemize değer katan emekli çiftçilerimiz cezalandırılmamalıdır. İnfial ve hayal kırıklığı yaratan bu durum acilen ortadan kaldırılmalı, çiftçilerimizin beklediği müjde en kısa zamanda verilmelidir.”


Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurularla ilgili yeni açıklama!Başvurularla ilgili yeni açıklama!
Vergisiz telefondan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...Vergisiz telefondan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi
En Çok Okunan Haberler
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

ABD enflasyonu sonrası tahminler değişti! Gram altın için 3.000 TL’ye yeşil ışık

ABD enflasyonu sonrası tahminler değişti! Gram altın için 3.000 TL’ye yeşil ışık

Rafta vahim tablo! Litresi 600 liraya çıkabilir...

Rafta vahim tablo! Litresi 600 liraya çıkabilir...

Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!

Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.