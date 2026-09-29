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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Fon soruşturması hakkında da konuşan Erdoğan, "Geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması kapsamında bugün Ankara'da yapılan toplantıyla ilgili Erdoğan, "Önemli kararlar aldık, yol haritamızı belirledik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık, unutmayın bir emanet taşıyoruz. Vakti geldiğinde de bizden sonrakilere şanla, şerefle teslim edeceğiz. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Omuzlarımızda yarınların yükünü taşıyoruz. Millete, ümmete hizmet davasıyla aramıza kimseler giremedi, giremeyecek. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon soruşturması açıklaması: "Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz" 1

"BİZ YENİLENEREK YÜRÜYORUZ, TAZELENEREK İLERLERİZ"

"Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. 'Ben olmasam bu hareket olmaz.' diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanılgı içindedir."

"Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışanların başını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir, fukaranın hakkını korumak için varız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Böyle büyük bir hareketin içinde farklı niyet ve kimliklerle hareket edenler olabilir, farklı ajanda taşıyanlar olabilir. 25 yılda bunun her örneğini gördük. Kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri şahsi davasına ümmetin davasının önüne koydu. Devletin, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"

"AK PARTİ ADI GİBİ AK BİR PARTİDİR"

"Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızda aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. AK Parti, adı gibi ak bir partidir, ismi ile müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, yummayız"

"Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın"

"Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın varsa bir sorun çözer, işimize bakarız.

FON SORUŞTURMASI

"Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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