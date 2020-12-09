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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu.

2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2021 ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

DİSK: 3 BİN 800 LİRA OLMALI

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Kriz ve salgınla birlikte emekçi sınıfların yoksullaştığının altını çizen Çerkezoğlu, "Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır." dedi.

Asgari ücretin birçok parametreyi belirlediğini de sözlerine ekleyen Çerkezoğlu, "Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından önce açıklamalarda bulunan muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin net 3 bin lira olması gerektiğini belirtti.

HDP'NİN TALEBİ 4 BİN LİRA

HDP İstanbul İl Örgütü asgari ücretin 4 bin lira olmasını talep etti.

HDP İstanbul İl Eş başkanı Elif Bulut, “İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4 bin TL olmalı diyoruz" dedi

HDP İstanbul İl Eşbakanı Erdal Avcı da, “Partimizin önerdiği 4 bin TL bile dövizin artması durumunda asgari ücret ile yaşamı sürdürme konusunda eksik kalabilir” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar." dedi.

BBP'DEN 2 BİN 855 LİRA ÖNERİSİ

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin aralık ayı olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında çevrim içi yapıldı.

Toplantıda, 2021 yılı net asgari ücretin, bütçe giderlerine uygun şekilde artırılarak (yüzde 22,88) en az 2 bin 855 lira olmasının teklif edilmesine karar verildi.

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