Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.
OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.
Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.
Tarihi düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları benzinde 82 motorinde ise 65 kuruş indirim beklendiğini açıklamıştı.
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, uluslararası piyasada petrol fiyatların düşmesiyle birlikte Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 1 TL düşmesini beklediklerini söyledi.
Motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklediklerinin altını çizen PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, “Son günlerde Çin’de başlayan korona virüsü nedeniyle Çin’in azalttığı motorinden dolayı rafineriler mallarını satamadığı için fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu düşüş tüm dünyaya yansıdı. Petrol üreten ülkeler bundan etkilendi. Fiyatlar 65 dolardan 40 dolar seviyesine geldi. Bu çok enteresan fiyatlar. Bunun etkisi bizim ülkemize de yansıyacaktır. İşin diğer yanına baktığımızda petrol üreten ülkeler kısıtlamaya gidiyorlar. Varili 40 dolara düşen petrolü tekrar 65 dolar seviyesine çıkartmak için çabalıyorlar. Çünkü onlar da bundan zarar ediyor ama bu tüketiciye mutlaka yansıyacaktır. Tüketici daha ucuza motorin ve benzin alacaktır. Varil fiyatı 40 dolar seviyesinde kalırsa litrede 1 TL indirim pompaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Devlet, ÖTV payında oynama yapmazsa, 1 TL ucuzluk olabilir” dedi.
Konuyla ilgili konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir.
Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekir” diye konuştu.
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