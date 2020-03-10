Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Tarihi düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları benzinde 82 motorinde ise 65 kuruş indirim beklendiğini açıklamıştı.

BENZİN VE MOTORİNDE 1 TL’LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ VARDI

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, uluslararası piyasada petrol fiyatların düşmesiyle birlikte Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 1 TL düşmesini beklediklerini söyledi.

“VARİL FİYATI 40 DOLAR SEVİYESİNDE KALIRSA LİTREDE 1 TL İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAKTIR”

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklediklerinin altını çizen PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, “Son günlerde Çin’de başlayan korona virüsü nedeniyle Çin’in azalttığı motorinden dolayı rafineriler mallarını satamadığı için fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu düşüş tüm dünyaya yansıdı. Petrol üreten ülkeler bundan etkilendi. Fiyatlar 65 dolardan 40 dolar seviyesine geldi. Bu çok enteresan fiyatlar. Bunun etkisi bizim ülkemize de yansıyacaktır. İşin diğer yanına baktığımızda petrol üreten ülkeler kısıtlamaya gidiyorlar. Varili 40 dolara düşen petrolü tekrar 65 dolar seviyesine çıkartmak için çabalıyorlar. Çünkü onlar da bundan zarar ediyor ama bu tüketiciye mutlaka yansıyacaktır. Tüketici daha ucuza motorin ve benzin alacaktır. Varil fiyatı 40 dolar seviyesinde kalırsa litrede 1 TL indirim pompaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Devlet, ÖTV payında oynama yapmazsa, 1 TL ucuzluk olabilir” dedi.