Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Öyle bir sıkıntımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) doğal gaz iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK: TUZ GÖLÜ'NDEKİ DEPOLARDA 3-5 GÜNLÜK GAZ KALMIŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Tuz Gölü'ndeki depolarda, sadece 3-5 günlük gaz kalmış. Ve daha da önümüzde koca bir kış var. Doğal gaz depo kapasitemiz zaten yetersiz" demiş, enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının en az 5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini dile getirerek, "Sanayicilerimizin bu kaybı nasıl telafi edilecek?" ifadelerini kullanmıştı.



