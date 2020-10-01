FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili önemli mesajlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM yeni yasama yılı açılış programında yaptığı konuşmada, 'Üçüncü çeyrek ile ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM yeni yasama yılı açılış programında yaptığı konuşmada ekonomiyel ilgili mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

-Üçüncü çeyrek ile ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor

-Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %4.8 artarak 16 milyar doları aşmıştır; bu rakam tarihinin en büyük Eylül ayı ihracat rakamı

-Amacımız V tipi toparlanmayı sağlayıp yılı pozitif kapatmaktır

-Önümüzdeki yıl yüzde 5.8 büyüme hedefledik; daha yüksek büyüme ile tamamlayacağına inanıyoruz ancak beklentiyi ihtiyatlı tutmayı tercih ettik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı!1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Doların ateşi sönmüyor...Doların ateşi sönmüyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
Elektriğe zam geldi
Elektriğe zam geldi
Bolluk yaşanıyor! 6 tanesi 10 lira
Bolluk yaşanıyor! 6 tanesi 10 lira
BDDK'dan önemli uyarı!
BDDK'dan önemli uyarı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Ekim ayında dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Ekim'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Ekim 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
VGM burs veriyor... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru formu!
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı! Hakim ve savcı sınavı başvuru tarihleri ve kayıt ücreti nedir?
1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.