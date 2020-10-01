Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM yeni yasama yılı açılış programında yaptığı konuşmada ekonomiyel ilgili mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

-Üçüncü çeyrek ile ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor

-Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %4.8 artarak 16 milyar doları aşmıştır; bu rakam tarihinin en büyük Eylül ayı ihracat rakamı

-Amacımız V tipi toparlanmayı sağlayıp yılı pozitif kapatmaktır

-Önümüzdeki yıl yüzde 5.8 büyüme hedefledik; daha yüksek büyüme ile tamamlayacağına inanıyoruz ancak beklentiyi ihtiyatlı tutmayı tercih ettik

