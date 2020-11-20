Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

'Acı ilaç içmemiz gerektiğinin farkındayız, faiz artışını böyle değerlendiriyorum.' diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız." diye konuştu.

