Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçisinin toplu sözleşme süreci ile ilgili açıklama

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, ilk zam teklifini sunmuştu. İşçi tarafı, birinci 6 ay yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5'lik teklifi kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Şimdi ise ikinci zam teklifi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi.

"HAKKANİYETLİ VE RASYONEL BİR SONUCA ULAŞILACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında konuyla ilgili "Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. (AA)