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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan reel sektör için çok önemli olan Kredi Garanti Fonu için konuştu. Hazırlık içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan piyasaları hareketlendirecek açıklama geldi. Macaristan'da kritik temaslarda bulunan Erdoğan dönüş yolunda uçakta gazetecilere verdiği demeçte kredi konusuna değindi. Erdoğan önümüzdeki dönemi işaret ederek, "Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda şu soru yöneltildi;

Ekonomide olumlu gelişmelerin yanında reel sektörün özellikle krediye erişimi ve maliyetle ilgili de yakınmaları da daha sık duyulmaya başlandı. Belki bunu yakın zamandaki toplantıda daha belirgin şekilde gözlemleyeceksiniz. Daha önce Kredi Garanti Fonu üzerinden KOBİ’ler başta olmak üzere krediye erişimi konusunda özellikle nefesi kesilenlere doğrudan bir destek paketi açıklamıştınız. İhracatçı bakımından da zaman zaman bunun yetersiz kaldığı şeklinde eleştiriler ya da yakınmalarla birlikte Eximbank limitlerini de arttırmıştınız. Dolayısıyla bir bütün olarak bakıldığında görece reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?

ERDOĞAN

Erdoğan, önümüzdeki dönemi işaret ederek şu ifadeleri kullandı;

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. Bu bir süreç ve devam ediyor. Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurt içinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye’nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz.

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Macaristan uçak kredi recep tayip erdoğan
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