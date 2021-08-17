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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geçti

17.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan açıklamasında iddialı projeler ürettiklerini söyleyerek, "Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geçti

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • Kendi alanında önemli dünya markası haline gelen fuarımızın 15'incisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2 yılda bir yapılan fuarımıza katılımı sürekli artması savunma sanayi başarımızın da etkisidir. İmzalanan anlaşmalar ve protokoller savunma sanayi alanında fuarımızın küresel yer edindiğine işaret ediyor. İDEF’21'i böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz.

  • Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilciyle fuarımızı düzenliyoruz. Aynı şekilde ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit ediyorum. Buradaki görüşmelerin, imzalanacak anlaşmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

  • Savunma sanayiyi sıradan ticaret ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun üyesi olarak bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı dengeli arttırarak üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz.

  • Pek çok milli ürünün yer alması bu konuda kastettiğimiz mesafenin ispatıdır. Son 19 yılda savunma sanayinde de bir devrim gerçekleştirdik. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak için çıktığı yolda çok iyi noktaya geldik. 2002'de 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken, bu sayı bugün 750'yi geride bıraktı. Bütçeleri 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktı.

  • Firma sayımız da 56'dan 1500'e ulaştı. Yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükselmiştir. Dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri ve alt yükleniciler ile KOBİ'leri üniversiteleri sayesinde geniş yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi.

  • Sadece kendimize değil dostlarımızın müttefiklerimizin istifadesine açtık. İhracatımızda da görüyoruz. 250 milyon doları bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır.

  • Kara hava denizde ulaştığımız seviyenin başında İHA'lar geliyor. Tasarımı üretimi satışında ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Elde ettiğimiz başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktör küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları aşmak için savunma sanayine yüklenmişti.

  • Terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılayacak adımlar atmaya mecbur kaldık.

İDDİALI PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

  • Geldiğimiz seviye bizi büyük hedeflere yönlendirmiştir. Bugünün ihtiyaçlarının ötesinde geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Yapay zeka temelli çalışan araçlar konusunda iddialı projeler yürütüyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız olacağız. Dostlarımızla paylaşmak vazgeçilmez önceliğimiz olacaktır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce fuar alanında önemli noktalara değindi. Akar'ın açıklamalarından notlar;

  • Savunma sanayinin önemi ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemiz de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

  • Çalışmalarımızı azimle kararlılıkla yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Amacımız savunma sanayimizi ileri seviyelere taşımak rekabet edilebilir seviyeye getirmektir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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