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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin, ''105 milyar dolar rezerv var. Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündemdeki ve piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, ABD olmak üzere Rusya, Avrupa bütün buralarda ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz, burada tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar.

2020 Kasım'ında göreve geldik. 2002'de, 236 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktı.

Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Bazı sıkıntılarımız var yok değil.

Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık.

Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız.

Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bugün terörle mücadelede neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

Savunma sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık. Bakın bizim savunma sanayiinde yerli millide yüzde 20 iken şu anda yüzde 70'lere çıkardık. Bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Bununla beraber Türkiye şu anda bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyadaki karalamaların hepsi, bunların hepsi yetişemedikleri üzüme bunlar koruk diyorlar. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede? Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimizi biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz.

(Döviz kurundaki dalgalanma) Bu konuda ben bunu yerli yerine oturacağız inancındayım. Hiç rahatsız olmayın. Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler, yılbaşı itibarıyla 10 liradan bahsediyorlardı, iş nerelere geldi, şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum, dövizin, altının aynı şekilde inanıyorum. Bu dalgalanmalar olur.

Dün Merkez Bankası ile Bankalar Birliği toplantıları bunlara yönelik adımlardır, düzelecek.

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
o paları belgelerde degil cebimizde görrmek istiyoruz.
ekonomimiz süper tabi her ay oyle paralar arttırıyoruz ki ohoooo
bronson dan sonra freni patlamıs kamyon gibiyiz kimse kimseyi yemesin....
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