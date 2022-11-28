Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması: Yeni uygulamalar devreye alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin olarak da konuştu. İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAKIN TAKİPTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz." ifadelerini kullanarak, ortaya konan ithamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iddianın doğru çıkmadığını belirterek, kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmenin, vazifeleri olduğunu söyledi.

YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRECEK

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

