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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması: Yeni uygulamalar devreye alınacak

28.11.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası zincir marketlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zincir marketlerdeki fiyatlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlarla ilgili ithamların yakından takip edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması: Yeni uygulamalar devreye alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyatlara ilişkin olarak da konuştu. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz." ifadelerini kullanarak, ortaya konan ithamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iddianın doğru çıkmadığını belirterek, kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmenin, vazifeleri olduğunu söyledi.

YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRECEK

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Zincir market erdoğan

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