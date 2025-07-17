Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz" diyerek istihdam müjdesini paylaştı.

"20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanlığı'nda 20 bin personel alınacağını duyurdu. Erdoğan, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum." dedi.