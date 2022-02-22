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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme 1 Mart'ta başlıyor

22.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına düzenlemenin 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Erdoğan, 'Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme 1 Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında son dakika açıklamalar yaptı. Elektrik tarifesinde düzenlemeye 1 Mart itibarıyla geçmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"HALLERİ KAYIT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Hal düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."

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Recep Tayyip Erdoğan
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