Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme 1 Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturası ve elektrik düzenlemesi hakkında son dakika açıklamalar yaptı. Elektrik tarifesinde düzenlemeye 1 Mart itibarıyla geçmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"HALLERİ KAYIT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Hal düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."

