New York Borsası'ndan tarihi hamle! 7/24 işlem dönemi

New York Borsası (NYSE), finans piyasalarında işlem süreçlerini değiştirebilecek yeni bir adım attı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, geliştirilmekte olan tokenize hisse senedi platformunda işlemlerin mutabakatı için yalnızca Avalanche blokzincir altyapısının tercih edildiği bildirildi.

Yeni sistemin, düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından kesintisiz alım satım, takas ve mutabakat işlemlerine olanak sağlaması hedefleniyor.

NEW YORK BORSASI İÇİN ÖZEL BLOKZİNCİR ALTYAPISI

Avalanche teknolojisinin geliştiricisi Ava Labs'in CEO'su Emin Gün Sirer, yeni platformun teknik altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sirer, işlemlerin Avalanche'ın herkese açık ana ağı üzerinden değil, NYSE'nin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak özel bir blokzincir üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Ava Labs'in kurumsal blokzincir hizmeti AvaCloud aracılığıyla kurulacak sistemde, ağa erişim ve katılımcılar kontrol edilebilecek.

7 GÜN 24 SAAT İŞLEM VE ANINDA MUTABAKAT HEDEFLENİYOR

Yeni platformda NYSE'nin mevcut Pillar işlem motoru, blokzincir tabanlı takas, mutabakat ve saklama sistemleriyle bir araya getirilecek.

Böylece yatırımcıların 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebilmesi, işlemlerin anında sonuçlandırılması ve stablecoin aracılığıyla fonlama yapılabilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca farklı blokzincir ağlarında ihraç edilen tokenize hisse senetlerinin de Avalanche tabanlı sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

AVALANCHE TERCİHİNİN ARKASINDA 1 YILLIK TEST SÜRECİ VAR

Emin Gün Sirer, NYSE'nin Avalanche teknolojisini tercih etmesinin yaklaşık 1 yıldır devam eden teknik inceleme ve test çalışmalarının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Ava Labs Başkanı Charley Cooper'ın eylül ayında yaptığı açıklamada, NYSE'nin Avalanche altyapısını uzun süredir test ettiğini hatırlatan Sirer, ICE yöneticisi Michael Blaugrund'un da teknolojinin şirketin teknik ve operasyonel ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşıladığını belirttiğini aktardı.

Sirer, geleneksel finans piyasalarının uzun yıllardır belirli işlem saatleri ve gecikmeli mutabakat süreçleriyle faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek blokzincir teknolojisinin bu sınırlamaları ortadan kaldırabilecek bir altyapı sunduğunu vurguladı.

AVAX FİYATINDA YÜZDE 10'U AŞAN YÜKSELİŞ

NYSE'nin Avalanche teknolojisini tercih ettiğini açıklamasının ardından kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşandı.

Emin Gün Sirer, Avalanche ağının yerel tokenı AVAX'ın değer kazandığını belirterek haberin yayımlandığı dönemde son 24 saatlik fiyat artışının yüzde 10'u aştığını söyledi.

WALL STREET'TE TOKENİZE HİSSE SENEDİ REKABETİ

NYSE'nin yeni platform girişimi, geleneksel finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı piyasa altyapılarına yönelik çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Nasdaq, tokenize hisse senetlerinin dünya genelinde daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla Kraken'in ana şirketiyle iş birliği yürütüyor.

DTCC ise özel blokzincir sistemleri üzerinden tokenizasyon hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra ICE ve OKX'in de ayrı bir tokenize hisse senedi işlem platformu üzerinde çalıştığı belirtildi.

New York Borsasının Avalanche tabanlı platformunun kullanıma sunulabilmesi için ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

Onay sürecinin tamamlanması halinde yeni sistemin, tokenize hisse senetlerinin alım satım ve mutabakat işlemlerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır