FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

New York Borsası'ndan tarihi hamle! 7/24 işlem dönemi

ABD'nin önde gelen finans merkezlerinden New York Borsası (NYSE), tokenize edilmiş hisse senetlerinin alım satımına yönelik yeni platformunda Avalanche blokzincir teknolojisini kullanacağını duyurdu. Gerekli düzenleyici onayların alınması halinde yatırımcılar, 7 gün 24 saat işlem yapabilecek. Açıklamanın ardından Avalanche'ın yerel kripto para birimi AVAX'ın değerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

New York Borsası'ndan tarihi hamle! 7/24 işlem dönemi

New York Borsası (NYSE), finans piyasalarında işlem süreçlerini değiştirebilecek yeni bir adım attı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, geliştirilmekte olan tokenize hisse senedi platformunda işlemlerin mutabakatı için yalnızca Avalanche blokzincir altyapısının tercih edildiği bildirildi.

Yeni sistemin, düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından kesintisiz alım satım, takas ve mutabakat işlemlerine olanak sağlaması hedefleniyor.

NEW YORK BORSASI İÇİN ÖZEL BLOKZİNCİR ALTYAPISI

Avalanche teknolojisinin geliştiricisi Ava Labs'in CEO'su Emin Gün Sirer, yeni platformun teknik altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sirer, işlemlerin Avalanche'ın herkese açık ana ağı üzerinden değil, NYSE'nin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak özel bir blokzincir üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Ava Labs'in kurumsal blokzincir hizmeti AvaCloud aracılığıyla kurulacak sistemde, ağa erişim ve katılımcılar kontrol edilebilecek.

New York Borsası ndan tarihi hamle! 7/24 işlem dönemi 1

7 GÜN 24 SAAT İŞLEM VE ANINDA MUTABAKAT HEDEFLENİYOR

Yeni platformda NYSE'nin mevcut Pillar işlem motoru, blokzincir tabanlı takas, mutabakat ve saklama sistemleriyle bir araya getirilecek.

Böylece yatırımcıların 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebilmesi, işlemlerin anında sonuçlandırılması ve stablecoin aracılığıyla fonlama yapılabilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca farklı blokzincir ağlarında ihraç edilen tokenize hisse senetlerinin de Avalanche tabanlı sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

AVALANCHE TERCİHİNİN ARKASINDA 1 YILLIK TEST SÜRECİ VAR

Emin Gün Sirer, NYSE'nin Avalanche teknolojisini tercih etmesinin yaklaşık 1 yıldır devam eden teknik inceleme ve test çalışmalarının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Ava Labs Başkanı Charley Cooper'ın eylül ayında yaptığı açıklamada, NYSE'nin Avalanche altyapısını uzun süredir test ettiğini hatırlatan Sirer, ICE yöneticisi Michael Blaugrund'un da teknolojinin şirketin teknik ve operasyonel ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşıladığını belirttiğini aktardı.

Sirer, geleneksel finans piyasalarının uzun yıllardır belirli işlem saatleri ve gecikmeli mutabakat süreçleriyle faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek blokzincir teknolojisinin bu sınırlamaları ortadan kaldırabilecek bir altyapı sunduğunu vurguladı.

New York Borsası ndan tarihi hamle! 7/24 işlem dönemi 2

AVAX FİYATINDA YÜZDE 10'U AŞAN YÜKSELİŞ

NYSE'nin Avalanche teknolojisini tercih ettiğini açıklamasının ardından kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşandı.

Emin Gün Sirer, Avalanche ağının yerel tokenı AVAX'ın değer kazandığını belirterek haberin yayımlandığı dönemde son 24 saatlik fiyat artışının yüzde 10'u aştığını söyledi.

WALL STREET'TE TOKENİZE HİSSE SENEDİ REKABETİ

NYSE'nin yeni platform girişimi, geleneksel finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı piyasa altyapılarına yönelik çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Nasdaq, tokenize hisse senetlerinin dünya genelinde daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla Kraken'in ana şirketiyle iş birliği yürütüyor.

DTCC ise özel blokzincir sistemleri üzerinden tokenizasyon hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra ICE ve OKX'in de ayrı bir tokenize hisse senedi işlem platformu üzerinde çalıştığı belirtildi.

New York Borsasının Avalanche tabanlı platformunun kullanıma sunulabilmesi için ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

Onay sürecinin tamamlanması halinde yeni sistemin, tokenize hisse senetlerinin alım satım ve mutabakat işlemlerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den gelen veriler dengeleri değiştirdi! Fed için yeni senaryoABD'den gelen veriler dengeleri değiştirdi! Fed için yeni senaryo
AB'den internet alışverişlerinde tüketicileri daha sıkı koruyacak düzenleme teklifiAB'den internet alışverişlerinde tüketicileri daha sıkı koruyacak düzenleme teklifi

Anahtar Kelimeler:
hisse kripto borsaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.