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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Gabar’dan ekonomiye 2,9 milyar dolarlık katkı: 2-3 yıl içinde 180 bin varil petrol…

03.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gabar’da bir kez daha petrol bulunduğunu açıklamasının ardından, yeni rezervin ülke ekonomisine katkısının yıllık 2,9 milyar dolar olacağı tahmin edildi. Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay konuya ilişkin, “Bu yeni keşfedilen sahanın önümüzdeki 2-3 yıllık süre içinde üretimimize katılmasıyla birlikte Türkiye'nin günlük 150-180 bin varil civarında üretim yapma kabiliyetine sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Gabar’dan ekonomiye 2,9 milyar dolarlık katkı: 2-3 yıl içinde 180 bin varil petrol…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğunu açıklarken, kuyunun adına şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin yeni petrol keşfinin ekonomiye katkısının ne kadar olacağı da ortaya çıktı.

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay, Türkiye'nin son dönemde petrol ve doğal gaz keşfine yönelik atılımlarının, 2020'den itibaren karada ve denizde yürütülen arama çalışmalarının neticesi olduğunu dile getirerek, geçen yıl Şehit Esma Çevik sahasında açılan kuyularda petrol üretimine geçildiğini ifade etti.

Kalay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), sondaj faaliyetlerini sürdürdüğü Gabar'da yeni bir keşfe imza attığını belirterek, "Resmi bilgilere göre bu sahanın toplamda günlük 100 bin varillik bir üretim kapasitesine 100 kuyuyla ulaşacağı bilgisi paylaşıldı. Tabii ki bu hemen bugünden yarına olabilecek bir üretim katkısı değil. Bir kuyudan günlük 900 ya da 1000 varil civarı bir üretim yapacağımızdan yola çıkarsak, toplam 100 adet kuyu açıldığında bu rakamın günlük 100 bin varile ulaşacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu üretim miktarına ancak keşfi yapılan sahanın geliştirilmesi ve üretim için bu sahanın geliştirilme projesinin hayata geçirilmesiyle ulaşılacak." diye konuştu.

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GÜNLÜK ÜRETİM 80 BİN VARİLE YÜKSELDİ

Geçen yıl Şehit Esma Çevik sahasında yapılan keşifle Türkiye'nin günlük üretiminin 80 bin varil seviyesine yükseldiğini söyleyen Kalay, "Bu yeni keşfedilen sahanın önümüzdeki 2-3 yıllık süre içinde üretimimize katılmasıyla birlikte Türkiye'nin günlük 150-180 bin varil civarında üretim yapma kabiliyetine sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir. İlerleyen dönemde 100 kuyudan toplamda günlük 100 bin varillik yeni üretim yapabileceğimiz düşünüldüğünde, bu keşfin bugünkü rakamlarla ekonomimize katkısı yıllık bazda yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında olacaktır" dedi.

TÜKETİMİN YÜZDE 20'Sİ YERLİ ÜRETİMDEN KARŞILANACAK

Kalay, keşiflerin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji ithalat faturasını azaltacağını, 100 bin varillik yeni üretim artışıyla Türkiye'nin kendi tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini yerli üretimden karşılayabileceğini bildirdi.

Keşfin ekonomik katkısı sayesinde ülkede yatırım ve arama faaliyetlerinin artacağını belirten Kalay, "Ortalama Türkiye'de günlük bir kuyunun üretiminin 50-60 varil olduğundan yola çıkarsak günlük 1000 varil üreten bir kuyu gerçekten denklemi ve oyunu değiştiren bir boyut kazandırıyor. Mevcut keşfin, ham petrolün kalitesi değerlendirildiğinde, gravitesi yüksek, yani daha iyi fiyattan satabileceğimiz ve daha az maliyetli rafinaja konu olabilecek bir petrol olması da sevindirici bir haber." ifadesini kullandı.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, Gabar'daki yeni keşifle enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl aralıkta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamış ve sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıktı.
TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin toplam yerinde petrol rezerv miktarını yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervi ise yaklaşık 600 milyon varil olarak tahmin ediyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı keşifle birlikte Türkiye'nin petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.


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Petrol

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