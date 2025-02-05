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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: 'İŞKUR Gençlik Projesi' hayata geçti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.02.2025 12:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: 'İŞKUR Gençlik Projesi' hayata geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projesi'ne, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabilecek.

Bakan Vedat Işıkhan X (Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimiz için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projemize, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabileceksiniz.

İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları, kadın-genç ve mesleki yeterlilik teşviki, özelleştirilmiş bireysel eylem planları, gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri, sanal istihdam fuarları ve kariyer günleri gibi hizmetlerimize tek sayfadan ulaşabilirsiniz.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR recep tayip erdoğan
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