Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: 'İŞKUR Gençlik Projesi' hayata geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projesi'ne, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın gençlerimiz için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projemize, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabileceksiniz.🚀



İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları, kadın-genç ve mesleki yeterlilik teşviki,… pic.twitter.com/sPtKQ9aKPE — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2025

Bakan Vedat Işıkhan X (Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimiz için müjde olarak açıkladığı İŞKUR Gençlik Projemize, İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden çok yakında başvuru yapabileceksiniz.

İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları, kadın-genç ve mesleki yeterlilik teşviki, özelleştirilmiş bireysel eylem planları, gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri, sanal istihdam fuarları ve kariyer günleri gibi hizmetlerimize tek sayfadan ulaşabilirsiniz.