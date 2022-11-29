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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm ayrıntıları netleşti... Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı

29.11.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, merakla beklenen gelişmeye ilişkin yaptığı duyuru ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Düzenlemede 'yabancı uyruklu' detayı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm ayrıntıları netleşti... Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda duyurduğu, kamudaki sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi.

Sözleşmeli kadro çıktı mı? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli kadro çıktı mı? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamada düzenlemenin ayrıntıları paylaşıldı.

İşte merak edilen detaylar..

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

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Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK? YABANCI UYRUKLU DETAYI...

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

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B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."

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kamu sözleşmeli memur

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