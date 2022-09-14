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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2023-2025 yatırım programı belli oldu

14.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarında olacak. Öte yandan büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2023-2025 yatırım programı belli oldu

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulandığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı.

resmi gazete

'KAMU YATIRIM HARCAMALARINDA TASARRUF EDİLECEK'

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağına işaret edilen genelgede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken, kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı belirtilen genelgede, ayrıca Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bildirildi.

"DEVAM EDEN ÖNCELİKLİ PROJELERDEN EN KISA SÜREDE TAMAMLANABİLECEKLERE ÖNCELİK"

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceğine dikkat çekilen genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı aktarıldı.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verileceği, vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bütün kuruluşların 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yatırım cumhurbaşkanlığı
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