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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 08:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendi.

Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda "mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" başlığı altında yer alan "cihazlar" söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi gazete, vergi,

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