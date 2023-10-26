Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Kredi kartları ile alışveriş ve nakit çekim için tedbir sinyali! 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

KREDİ KARTLARI İÇİN YENİ TEDBİR SİNYALİ

Programda para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği, maliye ve gelirler politikalarının para politikasıyla koordineli olarak yürütüleceği belirtildi.

Programa göre enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek, bu amaçla kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave tedbirler alınacak.

Para politikası kararları enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

KİRA VE KONUT FİYATLARI

Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirerek güçlendirilecek.

Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

ENFLASYON TAHMİNİ

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 olurken, ekonominin 2024'te de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 33 oldu.

Cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Programa göre, işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 10,1 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

İhracatın, 2023 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 267 milyar dolara yükseleceği öngörüldü. İthalatın ise yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı, 2024'te 372,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği ve böylece dış ticaret açığının da gelecek yıl için 112 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.





