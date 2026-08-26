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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı

Bir dönem ayçiçek yağında fahiş fiyat artışının yaşanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerden üretim noktasında talepte bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrası ayçiçeği üretimine başlanan Sivas’ta 2025 yılında toplam 98 bin dönüm alanda 2 çeşit ayçiçeği ekilirken 2026 yılında 190 bin dönüm alanda tohumlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı yanıt buldu, Sivas’ta ayçiçeği üretimi geçen yıla göre yüzde 109 arttı! Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Sivas’ta alternatif tarım ürünleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Toprak yapısı ve arazi şartları nedeniyle hububat ekilen kentte ayçiçeği üretimi artıyor. Pandemi döneminde ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ayçiçeği ekimine başlayan çiftçiler, üretim yapılan alanları genişletiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 1

Ayçiçeği üretiminde her yıl rekorunu geliştiren kentte 2025 yılında 75 bin dönümlük alanda yağlık ayçiçeği ekilirken 2026 yılında bu rakam 100 bin dönüme ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 2

Çiftçiler, 2025 yılında 23 bin dönümde çerezlik ayçiçeği ekimi yaparken 2026 yılında 90 bin dönümde tohumlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 3

İklim şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte yağlık ayçiçeğinde 16 bin ton, çerezlikte ise 19 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 4

"SİVASLI ÇİFTÇİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ALTERNATİF OLMUŞ OLDU"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "2020’de yaşanan pandemi sonrası ülkemizde ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar çıkmıştı. Bu sıkıntıların ardından hem Cumhurbaşkanımızın hem de Tarım Bakanımızın çiftçilerimize ekim yapması için çağrıları olmuştu. Biz de Sivas çiftçisi olarak bu duruma duyarsız kalmadık. Sivas’ta hiç ekilmeyen, çok yabancı bir ürün, ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekildi. Güzel sonuçlar da alınmaya başladı. İnşallah bundan sonra da yağlık ve çerezlik ekimi artarak devam edecek. 2025 yılında yaklaşıp 75 bin dönümde yağlık ayçiçeği ekilmişti, şu an da 100 bin dönüme çıktı. Çerezlikte 2025 yılında 23 bin dönüm alan ekilirken bu rakam 2026’da 90 bine çıktı. Geçtiğimiz yıl 75 bin dönümde yaklaşık 11 bin 900 ton civarında ayçiçeği alınmıştı ama şu an yaklaşık 16 bin ton yağlık ayçiçeğimiz var. Çerezlikte de 2025 yılında 4 bin 800 ton olan verim şu an yaklaşık 16 bin tona çıkmış durumda. Bu durum bizim çiftçimizin ayçiçeği ekimindeki artışını gösteriyor. 2026 yılında daha çok olacaktı ama aşırı yağışlardan dolayı Sivas çiftçimiz ekimde sıkıntılar yaşadı. Normal geçen bir sezon olsaydı çerezlikte ki 90 bin ton yaklaşık 150 bin tona, yağlıkta yaklaşık 200 bin dekara çıkacaktı. Ama çiftçimiz ve biz mutluyuz. Sivaslı çiftçimiz için güzel bir alternatif olmuş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 5

"ARTIK GEÇMİŞ YILLARDA YAŞANAN AYÇİÇEK YAĞIYLA İLGİLİ BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANMAYACAK"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çiftçilere tohum desteğinde bulunduğunu hatırlatan Çetindağ, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından geçen sene yaklaşık 3 bin 900 kilo yağlık tohum dağıtıldı. Bunun da çok faydası oldu. İnşallah önümüzdeki yıl da çiftçimize yine ayçiçeği tohumunu dağıttığımız zaman rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. Artık geçmiş yıllarda yaşanan ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşanmayacak. Bizim çiftçimiz vatanını milletini seven, dışarıya bağlı olmamak için hiç ekilmeyen bir ürünü kendi memleketinde ekmeye başlayanlardır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çağrısıyla harekete geçtiler: Yüzde 109 arttı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ayçiçeği üretim
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