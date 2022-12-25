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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni müjde paylaşacağız" sözleri merak uyandırdı! Tüm gözler yarınki açıklamada

25.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası tüm gözler yarın yapacağı açıklamaya çevrildi. Herkes "Karadeniz'de yeni gaz mı keşfedildi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gaz sahalarındaki çalışmalar sürerken ek doğal gaz keşiflerinin elde edilmiş olabileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni müjde paylaşacağız" sözleri merak uyandırdı! Tüm gözler yarınki açıklamada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'da yaptığı "Karadeniz gazında Pazartesi yeni müjde paylaşacağız" sözleri heyecan yarattı. Gözler hem Karadenize hem de Akdenize yeni müjdelere çevrildi.

Fatih sondaj gemisinin 2020’de Karadeniz’de Türkiye’nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yapmasının ardından projede çalışmalar hız kaybetmeden devam ediyor. Yapılan sondaj çalışmaları ile önce Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük gaz keşfedildi. Daha sonra Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metrekuüplük gaz kesşfedilmişti. Toplam keşif rakamı böylece 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

EK DOĞAL GAZ KEŞİFLERİ

Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar sürerken ek doğal gaz keşiflerinin de yapıldığı öğrenildi. Aynı bölgede yapılan tespitlerle toplam gaz miktarının 800 milyar metreküpe kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

DOĞAL GAZ MİKTARI ARTTI MI?

Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de çalışmalar sürerken tüm sondaj çalışmaları sonrası 800 milyar metreküplük doğal gaz miktarının da aşılabileceği değerlendiriliyor.

EVLERE NE ZAMAN GELECEK?

Karadeniz gazının evlerde hizmete sunulması için çalışmalar da son hızıyla sürüyor. Gazın 2023 yılı Mart ayında kara ile buluşması ardından da 2023 yılı içinde evlerde kullanılması hedefleniyor.


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Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz doğal gaz

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