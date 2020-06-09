Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdam Kalkanı' adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'İstihdam kalkanı' adını verdikleri reform paketiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK KAPSAMLI BİR REFORM PAKETİ HAZIRLADIK"

İstihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık Ocak- Nisan 2020 arasındaki vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması sebebiyle çalışanlarını ücretsiz iznine ayıran iş yerlerimize destek vereceğiz.

"TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİGORTASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ"

İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiyenin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022’de devreye sokacağız.Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70’e çıkardık.

"2022'DE YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız.

