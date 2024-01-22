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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşecek' iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 18:11 | Son Güncelleme:
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Son günlerdeki iddiaların sonrasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağı öne sürülmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşecek' iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili bir süredir peş peşe iddialar ortaya atılmıştı. En son olarak bu iddialar sonrasında sosyal medyada Erkan'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır."


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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