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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizin iş dünyasına etkisine değindi. Faizin yatırım ve istihdamı olumsuz etkilediğine işaret eden Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

'Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil. Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.'

'Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.' diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen reformlarla Türkiye'yi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdiklerini belirtti.

"Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
5 buyuk sirketi bence de ezdirmemeniz lazim. Yazık olur onlara. vatandas zaten her seyi unutuyor zaten gerek yok vatandası uyandirmaya.
Yazık oldu Atatürk'ün Ülkesine.....
yarının cevabını arayanlar almıştır umarım:)
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