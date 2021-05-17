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Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Nefes kredisi nedir 2021? Nefes kredisi ne zaman verilecek?

17.05.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle gözler bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Bu kapsamda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sürece ilişkin olarak 'Nefes Kredisi' müjdesini de verdi.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Nefes kredisi nedir 2021? Nefes kredisi ne zaman verilecek?

Ramazan ayı boyunca uygulanan kısmı ve tam kapanma sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda salgını yeniden kontrol altına alındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 'Nefes Kredisi' ve verileceği tarihi duyurdu.

NEFES KREDİSİ NEDİR 2021?

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Nefes kredisi nedir 2021? Nefes kredisi ne zaman verilecek?

NEFES KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Haziran 2021 tarihinden sonra alınacak tedbirler merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği müjdeyle Ticari ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdü. Yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi. İlerleyen süreçte açıklanan tarihe haberimizde yer verilecektir.
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Nefes kredisi nedir 2021? Nefes kredisi ne zaman verilecek?

NEFES KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bankamızın Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Kabine Toplantısı
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