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Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıklamıştı! Çiftçiler TMO’ya akın etti

07.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzümün 27 TL’den alınacağını ilan etmesi sonrası üreticiler traktörleriyle TMO’nun önünde kuyruk oluşturdu. Açıklanan fiyattan memnun olduklarını belirten çiftçiler, geldikleri traktörlerle depolar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıklamıştı! Çiftçiler TMO’ya akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos’taki Manisa programında TMO’nun bu yıl 9 numara üzümü kilogramı 27 TL’den alacağını ilan etmesi sonrasında TMO tarafından bugün itibariyle kuru üzüm alımları başladı. İlk olarak Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’ndeki depolarda başlayan alımlara daha sonra Saruhanlı başta olmak üzere diğer ilçelerde de başlanacak. TMO’nun alım fiyatını değerlendiren çiftçiler geldikleri traktörlerle depolar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de TMO depolarına gelerek hem çiftçilerle sohbet etti hem de alımları yerinde inceledi. 7 Eylül itibariyle 2 noktada, 12 Eylül’den sonra toplam 8 farklı noktada kuru üzüm alımının yapılacağını söyleyen Öztürk, “Bugün itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı. 2 noktada 7 Eylül tarihi itibariyle alımlar başladı. 12 Eylül’de 6 noktanın da ilavesiyle 8 noktada çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlanacak. Üreticilerimiz gerek internetten gerekse de telefondan randevularını aldıktan sonra TMO’nun alım noktalarından üzümlerini satabilecekler. 9 numara üzüm Cumhurbaşkanımız 27 TL olarak kilogram fiyatını açıklamıştı. Bu fiyatla TMO alım gerçekleştirecek. Üreticilerimiz TMO’nun ilan etmiş olduğu alım şartlarına uygun olarak ürünlerini getirdiklerinde alım noktalarında alımları gerçekleştirmiş olabilecek. 2 noktadan ürünleri dökme olarak gerçekleştirebilecek diğer noktalarda da çuvalla üreticilerimizin ürünleri alınacak. Biz de ilk noktada yapmış olduğumuz incelemelerde TMO’nun gerekli hazırlıkları yapmış olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde üreticilerimizin ürünlerini almak için gerekli çalışmayı TMO gerçekleştirecek. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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TMO’nun dekar başına alım yapacağı kilogramda revizyona gittiğini söyleyen Öztürk, “Dekara 400 kilogram ortalama kuru üzüm alım miktarının ortalaması 600 kilograma çıkarıldı. Bunun üreticilerimiz için dekar başına fazlaca ürün alan üreticilerimiz için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fiyatlardan memnun kaldıklarını söyleyen çiftçiler önümüzdeki yıllarda da mahsullerini TMO’ya getireceklerini belirtti. Çiftçilerden İsa Yalçın bu yıl kaliteli üzüm ürettiklerini fiyatlardan da memnun olduklarını belirterek “Sağ salim TMO’ya da üzümlerimizi teslim ettik mi büyük bir yükü üstümüzden atacağız. Kazancımızı da hayırlı yerlerde kullanacağız. TMO’nun alımlarından memnunuz. Verdikleri fiyattan da memnunuz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Manisa
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