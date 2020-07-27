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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2020 19:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO’nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı.

"ALTINCI DEFA EMEKLİMİZE BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ÖDÜYORUZ"

Emekli, engelli ve öğrencilerin ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı, bunu muhalefetin aklında iyi tutması lazım, 64,2 milyar liradır. Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz.

"KREDİ VE BURS ÖDEMELERİNİ DE BAYRAM ÖNCESİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette” diye konuştu.

Çiftçilerin alın terlerinin haklarını vermek için destekleme ödemelerini sürdürürken, TMO’nun alım fiyatlarının da memnuniyet verici seviyelerde gerçekleşmesine özen gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Hububat ve bakliyat ile çay alım fiyatlarını açıklamıştık, bugün de ülkemizin önemli üretim kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirledik, onu açıklayacağım. Geçtiğimiz yıl TMO 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıkmıştı. Bu siyasete düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira civarında seyretmiş, böylece üretici alın terinin karşılığını alabilmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesi ile ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımız da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamları bilmeyenler, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanlar, tamamı yalan veya yanlış olan bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için sürekli uğraşıyor. İster cehaletten, ister art niyetten kaynaklansın, bu tür hezeyanları bir kenara bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

“Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO’nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Muhalefet, rakamları iyi tespit et, iftiraya yönelme.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herhalde saraya alacağı 1. sınıf fındığın kilosunu söylüyordur,kimse kaliteli fındığı bu fiyata satmaz,ha yabancıları beslemek ülkemize düşman olanları beslemek için satarlar,çünkü ülkenin ekonomisi milletten daha önemli enayi millete 2-3. sınıf fındık neyine yetmiyor,ülkedeki bütün fabrikalar 1. sınıf malların çoğunu yurt dışına satıyor burada da kalitesiz ürünleri allayıp pullayarak dışarı sattıklarından daha pahalıya satıyorlar,milletde de bu yüzden akıl noksanlığı oluşuyor sonra da ülkede huzur ara bulabilirsen yada düşünmeyen insanlar topluluğu oluşuyor ki bu da birilerinin hoşuna gidiyor
Tüketici Niye Bu Kadar Pahalı Alıyor ?
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