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CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, oy oranı saat kaçta açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı takip

14.05.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, oy oranı araştırılıyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yer alıyor. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce’nin oyları ilk turda geçerli olacak. Oy sayımına başlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları da yavaş yavaş belli olacak. Peki, Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, oy oranı saat kaçta açıklanır?

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, oy oranı saat kaçta açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı takip

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları son dakika açıklamaları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye’de seçmenler 14 Mayıs tarihinde oy vermek için sandığa gidiyor. Oy kullanma işlemi bugün saat 08:00’da başladı ve 17:00’da sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları anbean Mynet üzerinden canlı takip edilebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

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Muharrem İnce, çekildikten sonra oy pusulaları günler öncesinden basıldığı için pusulada herhangi bir değişiklik olmayacak. Yurt dışından gelen İnce oyları da çekilmesine rağmen Muharrem İnce'ye yazılacak.

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YSK’DAN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Ahmet Yener, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını açıkladı.

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