Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2025'i işaret etti: "Enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın ilave sıkılaştırıcı adımlarına ilişkin olarak,“Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır” dedi.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Ocak ayına göre ivme kaybetse de şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. 2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.





