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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: 'Mutlaka düzenleme yapılacaktır'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 11:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında merak edilen soruları cevaplandırdı. Yılmaz, bugün konum gönderimi hakkında konuşurken milyonların merakla beklediği asgari ücret, memur ve emekli maaşları hakkında da açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: 'Mutlaka düzenleme yapılacaktır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'nin canlı yayınına katıldı. Yılmaz, ülke gündemi ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Milyonların merakla beklediği zamlar için de konuşan Yılmaz, kritik açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir düzenleme var. Coğrafi Bilgi Matriksi'nden bilgi alarak gelir kazananlar ile ilgili düzenleme. Konum bilgisi paylaşanlar ile ilgili hiçbir ilgisi yok. Esnafın konumunu paylaşması ile hiçbir ilgisi yok.

Enflasyon için 3 dönem olacak dedik. Hazirandan bugüne kadar 28.4 puan enflasyonda düşüş oldu. Hizmet enflasyonu katılığın en fazla olduğu enflasyondur. Mevsimsel etkilerden dolayı sebze ve meyveler beklentilerin üstüne getirdi. Çekirdek enflasyona ve beklenen enflasyona baktığımızda doğru yolda gittiğimizi görüyoruz.

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Üçüncü çeyrek verilerine göre 17 çeyrektir büyüme hızımızı devam ediyor. İkinci çeyrekte beklentilerin altında oldu ama dördüncü çeyrekte bir toparlanma görüyoruz.

ASGARİ ÜCRET KONUŞTU

Asgari ücret ile ilgili kamunun kararı ile ilgili değil. Güçlü bir mekanizma var. 10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak. Asgari ücretin üstünde verenleri kimse tutmuyor. Bunun altında olmaz demenin çizgisidir asgari ücret. Kamuyu direkt anlamda etkileyen bir şey değil. Bir diğer taraftan 2023'te yüzde 100'den fazla artış yaptık. Geçmişe göre bir seviyeye geldik. Asgari ücreti vergi dışı tuttuk. Asgari ücreti vergi dışında tuttuğumuz için 670 milyardan vazgeçtik.

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"MUTLAKA DÜZENLEME YAPILACAKTIR"

AK Parti getirdi asgari emekli maaşını. Bir kanuni düzenleme ile belirli bir oranda asgari emekli ücreti belirlendi. Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. Memur ve emekliler için kurallar var. 12 bin 500 lira için ise mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor."

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Cevdet Yılmaz
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