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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Mesleki teknik eğitim' açıklaması: Çalışmaları ele alacağız

10.05.2024 18:07
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özellikle mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokul mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilerimize aşılanması amacıyla yürütülebilecek çalışmaları ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Mesleki teknik eğitim' açıklaması: Çalışmaları ele alacağız

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında toplandı. Yılmaz, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 1 Mart 2024'te kamuoyuna açıklanan YOİKK Eylem Planı'nda yer alan 57 eylemden altısının tamamlandığını, ikisinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında, eylem planı yayın tarihinden itibaren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ilişkin değişiklik ihtiyacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuş ve kabul edilmiştir. İtiraz, İstinaf ve Temyiz Kanunu'na başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YÖNLENDİRİLECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik tekliflerinin de TBMM tarafından kabul edildiğini anlatarak, "Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması tamamlanmıştır. Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, teknoloji geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışma uygulaması devam ettirilmiştir. Bugün burada YOİKK eylem planındaki gelişmeleri ve atılacak adımları görüşecek ve Orta Vadeli Program perspektifinde önemli yapısal reformları hayat geçirme irademizi bir kez daha ortaya koymuş olacağız" dedi.

Toplantıda, özellikle mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşüm konusunu ele alacaklarını aktaran Yılmaz, "Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız, gerek Çalışma Bakanlığımız bu konuda yaptıklarını ve önümüzdeki dönem atılacak adımları kapsamlı bir şekilde sunacaklardır. YOİKK'in kamu ve özel sektörü buluşturan avantajlarını kullanarak iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye hep birlikte odaklanacağız. Bu kapsamda özellikle mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokul mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilerimize aşılanması amacıyla yürütülebilecek çalışmaları ele alacağız. Böylelikle, ülkemizde ihtiyaç duyulan ikiz dönüşüm için gerekli nitelikte insan kaynağımızı en etkili şekilde yetiştirecek, ara eleman sorununu kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği imkanlarıyla çözecek, istihdamı ve verimliliğimizi artıracak, istihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi ve sosyal refahımızı büyüteceğiz" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Cevdet Yılmaz
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