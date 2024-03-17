Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Haziran ve temmuzdan başlayarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili "Bu yılın ortalarından itibaren, mayısa kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz ama mayıstan sonra haziran ve temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde göreceğiz." dedi.

Yılmaz, Elazığ'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, bu bölgenin bir evladı olarak bir haftadır şehir şehir hemşerileriyle iftar sevincine, sahur bereketine ortak olduğunu, her zaman milletle beraber, iç içe oldukları gibi ramazan vesilesiyle de milletle gönül bağlarını daha da güçlendirdiklerini söyledi.

"MAYISTAN SONRA YILLIK BAZDA DÜŞÜŞLERİ BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

İlk defa geçen yıl milli gelir büyüklüğünün 1 trilyon dolar seviyesini aştığını aktaran Yılmaz, böylece trilyonluk ekonomiler ligine Türkiye'nin girdiğine dikkati çekti.

İhracatın artığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracatımız 256 milyar doları buldu. Turizm gelirimiz 54 milyar doları geçti. Bütçe açığını depreme rağmen yüzde 10'u geçecek diyorlardı, biz 6,5 olarak hedef koymuştuk, 5,2 ile kapattık. O da çok iyi. Cari açığımız düşüyor. İstihdamımız geçen yıl sonu itibarı ile 32 milyonu aştı. Bu da gerçekten çok önemli. Henüz yıllık istatistikler çıkmadı ama tek haneli rakamlarla işsizliği kapattığımız artık kesinleşmiş oldu. Özellikle kadın, genç istihdamında da yüksek bir artış görüyoruz. Bütün bunlar siyasi istikrarla, güvenle oluyor.

Siyasi istikrarın, iyi yönetimin olmadığı yerde ne ekonomi kalıyor ne başka bir gelişme. Bir tek konuda sıkıntımız var, o da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz. Vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğimiz haline getirmiş durumdayız. Enflasyon konusunu, planlarımızı ve programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yılın ortalarından itibaren, mayısa kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz ama mayıstan sonra haziran ve temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle. 2025’te yüzde 15'ler seviyesine, 2026'da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle planlı, programlı bir şekilde bütün dengelerimizi de gözeterek bunu başarıyoruz, başaracağız"

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





