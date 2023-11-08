FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fahiş fiyat' açıklaması! Gerekirse cezaları arttıracağız, diğer tarafta 1 liraysa burada 10 lira yapacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fahiş fiyat' açıklaması! Gerekirse cezaları arttıracağız, diğer tarafta 1 liraysa burada 10 lira yapacağız'

08.11.2023 16:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, iş dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği buluşmada çimento ve betondaki fahiş fiyat konusu da gündeme geldi. Yılmaz, “Gerekirse deprem bölgesindeki cezaları arttıracağız. Diğer tarafta bir liraysa burada 10 lira yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'fahiş fiyat' açıklaması! Gerekirse cezaları arttıracağız, diğer tarafta 1 liraysa burada 10 lira yapacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya temasları sırasında, aralarında Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Ali Kibar, Erman Ilıcak, Faruk Eczacıbaşı, Emine Sabancı Kamışlı, Mehmet Ali Yalçındağ, Vahap Küçük, Mehmet Hanefi Öksüz gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir grup iş insanı ile ‘deprem sonrası kalkınma’ odaklı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Ekonomim'de yer alan habere göre; toplantıda, afetzede illerden bazılarının TSO başkanları, inşaat maliyetlerinin çok arttığı, özellikle çimento ve beton fiyatlarının diğer illere göre deprem bölgesinde daha yüksek olduğu iddialarını dile getirirken, bazı patronlar fahiş fiyat eleştirilerine karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise deprem bölgesinde daha sıkı şekilde fahiş fiyat denetimleri gerçekleştireceklerini, cezaların da gerekirse daha yüksek olacağını söyledi.

cevdetyılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün Malatya’ya gerçekleştirdiği ziyarette iş dünyası, finans, akademi ve STK'ların bir araya geldiği 35’inci Fikir Sofrası toplantısına katıldı.

İş dünyasından üst düzey katılımın olduğu toplantıda yer alan isimler arasında Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkan Vahap Küçük, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın da bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin son 3 yılda büyümede, ihracatta, istihdamda ve üretimde önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek, reel tarafta rakamların olumlu olduğunu, bununla beraber dünya ortalamalarının oldukça üstünde bir enflasyon sorunu yaşandığını kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN AĞIRLIKLI ÖNCELİĞİ, FİYAT İSTİKRARI MESELESİ"

Bu soruna ilişkin son dönemlerde gerekli politikaların önceliklendirildiğine işaret eden Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde, bir taraftan bu reel büyüme performansımızı sanayide, AR-GE’de, teknolojide sağladığımız ivmeyi belli bir düzeyde sürdürürken ve istihdamı belli bir düzeyde arttırırken bir taraftan da fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz ve önümüzdeki dönemin ağırlıklı önceliği, bu fiyat istikrarı meselesi. Ama fiyat istikrarını sağlarken diğer dengeleri de gözeterek yapmaya çalışıyoruz.

Bir anda enflasyonu düşürebilir misiniz? Teorik olarak bence mümkün. Yani bütün dengeleri alt üst edersiniz, hiçbir dengeyi gözetmezseniz çok hızlı bir şekilde birtakım büyük toplumsal maliyetlerle sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikalarında bir güncelleme yapıldı ve orada Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde gerekli adımları atıyor” ifadelerini kullandı.

Fikir Sohbetleri, açılış konuşmalarının ardından istişare toplantısı ile devam etti. Burada iş insanları deprem sonrası bölgede süren çalışmalara yönelik gözlem ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a sundu. Toplantıya deprem bölgesindeki inşaat maliyetlerinin yüksekliği tartışmaları gündeme damga vurdu. Şanlıurfa, Hatay ve Adıyaman’ın önde gelen meslek örgütlerinin başkanları, konuşmalarında şehirlerindeki bazı uygulamalarda diğer şehirlere nazaran yüzde 30-40’lara varan zamlı fiyatlarla karşılaştıklarını iddia etti. Çimento ve beton fiyatlarındaki fahiş fiyatlara dikkat çeken başkanlar, bu durumun depremzede şehirlerin yeniden inşasının önünde engel oluşturduğunu dile getirdi.

"GEREKİRSE DEPREM BÖLGESİNDEKİ CEZALARI ARTTIRACAĞIZ! DİĞER TARAFT CEZA 1 LİRAYSA BURADA 10 LİRA YAPACAĞIZ"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yılmaz, özellikle Hatay ve Adıyaman’da fahiş fiyat konusundaki uygulamaların varlığını tespit ettiklerini ve buralarda daha sıkı denetim yapacaklarını söylerken, “Gerekirse deprem bölgesindeki cezaları arttıracağız. Diğer tarafta ceza bir liraysa burada 10 lira yapacağız. Deprem ortamının fırsatçılık için kullanılmaması lazım. Bu durum kabul edilemez. Ortalamadan sapan bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu konuda tedbir alacağız” diye konuştu.

Buna karşın söz alan bazı patronlar, beton fiyatlarının hammadde ve lojistik maliyetlerden dolayı yükseldiğini söylerken, çimentoda da enerji ve akaryakıt fiyatlarının arttığı bu dönemde özel bir zammın uygulanmadığını vurguladılar.

Türkiye’deki çimentocuların deprem sonrası bölgenin ihtiyacını karşılamak için ihracatı azalttığını, o dönemde çimentonun tonu için 1350 TL fiyat belirlendiğini, ancak son dönemde artan enerji ve akaryakıt maliyetlerine paralel çimentonun tonunun fabrika çıkış fiyatının 1800 TL olduğunu söylerlerken, demirin tonunun aynı dönemde 12 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktığını, ancak bunun konuşulmayıp, çimento ve betonun öne çıkarıldığını dile getirdiler. Deprem bölgesinin agrega sıkıntısı çektiğine dikkat çeken söz konusu iş insanları, buralarda bir an önce agrega ocakları açılmasının maliyetleri aşağı çekebileceğini vurguladılar.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen linke tıkladı, parasından oldu! Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu'ndan uyarıGelen linke tıkladı, parasından oldu! Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu'ndan uyarı
Özel sektöre promosyon teklifi! Bir yıldır Meclis'te bekliyorÖzel sektöre promosyon teklifi! Bir yıldır Meclis'te bekliyor
'Fazladan 2-3 bin TL ücret talep ediyorlar' Böyle gösterip...'Fazladan 2-3 bin TL ücret talep ediyorlar' Böyle gösterip...
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Fahiş fiyat

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.